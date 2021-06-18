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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemeli

18.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemeli Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Antalya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu.

"Aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemeli"

Uluslararası toplumun salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremediğini belirten Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyi tarihin en büyük sağlık krizini  100 gün sonra gündemine alabildi. Salgın döneminde yapılan hataların tekrar etmemesi için aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi önemlidir." dedi.

"Eksen tartışmaları hazımsızlığın işaretidir"

Erdoğan, "Türkiye ile ilgili son dönemde sık sık tedavüle konulan eksen tartışmaları, hazımsızlığın işaretidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının cepheleşme yerine iş birliğine vesile olması bizlerin elindedir. Önümüzdeki dönemde pergelin bir ayağını Türkiye'ye sabitleyip diğeriyle Afrika'dan Latin Amerika'ya Pasifik'ten Asya'ya tüm coğrafyalarda iş birliğini artırmak istiyoruz."

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