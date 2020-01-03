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Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Berk Özkan   | 03.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Kısıklı'daki konutundan öğle saatinde çıkan Erdoğan, Hz. Ali Camisi'ne giderek cuma namazını kıldı.

Cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.

Erdoğan, daha sonra Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne geçti.


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