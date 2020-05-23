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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Kaan Bozdoğan   | 23.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

istanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Tarabya'daki Huber Köşkü'nden çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. 

Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret eden Erdoğan, burada dua okudu.

Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un kabrini de ziyaret etti.

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