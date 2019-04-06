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Cumhurbaşkanı Erdoğan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 99. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İlkay Güder   | 06.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, "Kurtuluş Savaşımızdan bugüne ülkemizin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 99. kuruluş yıl dönümünü kutlarım." ifadesini kullandı.

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