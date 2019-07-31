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Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikalı ve Kanadalı öğrencileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKEN Vakfı'nın misafiri olarak Türkiye'ye gelen Amerikalı ve Kanadalı öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 31.07.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikalı ve Kanadalı öğrencileri kabul etti

Ankara

Erdoğan, Amerikalı ve Kanadalı öğrencileri Külliye'de kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Köprüleri Projesi kapsamında TURKEN Vakfı'nın misafiri olarak Türkiye'ye gelen Amerikalı ve Kanadalı öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Köprüleri Projesi kapsamında TÜRKEN Vakfı'nın misafiri olarak Türkiye'ye gelen Amerikalı ve Kanadalı öğrencileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulün ardından Erdoğan, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

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