Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikalı ve Kanadalı öğrencileri kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKEN Vakfı'nın misafiri olarak Türkiye'ye gelen Amerikalı ve Kanadalı öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Köprüleri Projesi kapsamında TÜRKEN Vakfı'nın misafiri olarak Türkiye'ye gelen Amerikalı ve Kanadalı öğrencileri kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulün ardından Erdoğan, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.