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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit'in doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ameliyatla ayrılan siyam ikizlerinin doğum gününü Twitter mesajıyla kutladı.

Muhammed Ali Toruntay   | 21.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit'in doğum gününü kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, zorlu tedavi sürecinin ardından hayata tutunan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Londra'da yapılan operasyon sonrası ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'in, Ankara Şehir Hastanesindeki 3. doğum günü kutlamasından kareleri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Rabb'imizin mucizesi olan güzel evlatlarımıza daha nice sağlıklı yıllar diliyorum. Devletimizin şefkat elini tüm çocuklarımıza uzatmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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