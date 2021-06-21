Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit'in doğum gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ameliyatla ayrılan siyam ikizlerinin doğum gününü Twitter mesajıyla kutladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, zorlu tedavi sürecinin ardından hayata tutunan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Londra'da yapılan operasyon sonrası ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'in, Ankara Şehir Hastanesindeki 3. doğum günü kutlamasından kareleri paylaştı.
Bugün, zorlu bir tedavi sürecinin ardından hayata yeniden tutunan siyam ikizleri Derman ve Yiğit yavrularımızın doğum günü…— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 21, 2021
Rabbimizin mucizesi olan güzel evlatlarımıza daha nice sağlıklı yıllar diliyorum. Devletimizin şefkat elini tüm çocuklarımıza uzatmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/QwcGRz4Z0F
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Rabb'imizin mucizesi olan güzel evlatlarımıza daha nice sağlıklı yıllar diliyorum. Devletimizin şefkat elini tüm çocuklarımıza uzatmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.