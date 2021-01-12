Euro
9.08
Dolar
7.47
BIST 100
1,544.02
Altın
1,861.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geliyor. Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist, emniyet ve MİT'in operasyonuyla Şanlıurfa'da yakalandı.
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, amatör futbolcuların sorunlarını dinledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüsten dolayı oynanmayan amatör futbol liglerinde top koşturan oyuncuların sorunlarını dinledi.

Ercan Doğan   | 12.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, amatör futbolcuların sorunlarını dinledi

İstanbul

Ankara'daki Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi açılışı töreni öncesi kendisiyle konuşmak isteyen amatör sporcularla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemiden dolayı maçların on aydır oynanmadığını belirterek, "Bunu inceleteyim, bakalım. Kendim 16 sene amatör futbol oynadım. Bir bakalım herhangi bir sıkıntı yoksa önünü açarız." ifadelerini kullandı.

Bu durumun sadece Ankara için mi geçerli olduğunu, diğer yerlerde olup olmadığını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sporcu, "Biz Türkiye genelinden geldik. Ardahan'dan Edirne... Şu anda bütün futbolcu kardeşlerimiz, size sesimizi duyurmak için dualarla geldik, çok şükür sesimizi duyurduk." diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra amatör futbolcularla ilgilenilmesi talimatını verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye’nin 73 ülkeden gerçekleştirdiği 'büyük tahliye operasyonu'
Merkel'in Kovid-19 tedbirlerini en az 2 ay daha uzatmak istediği iddia edildi
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 98 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de uygulanacak CoronaVac aşılarına 'acil kullanım onayı'nda sona gelindi
İsrail'de günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, amatör futbolcuların sorunlarını dinledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, amatör futbolcuların sorunlarını dinledi

TFF 1. Lig'de ilk yarı raporu

TFF 1. Lig'de ilk yarı gol raporu

Beşiktaş'ın kupadaki konuğu Çaykur Rizespor

Beşiktaş'ın kupadaki konuğu Çaykur Rizespor
Gaziantep FK kupada Konyaspor'a konuk oluyor

Gaziantep FK kupada Konyaspor'a konuk oluyor
Medipol Başakşehir kupada tur peşinde

Medipol Başakşehir kupada tur peşinde