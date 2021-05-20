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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Cemil Murat Budak   | 20.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'ndaki ifadeleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. 

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