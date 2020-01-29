Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katıldı.
İstanbul
İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu için Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Bir dönem İstanbul Müftü Vekilliği görevini de yürüten Vanlıoğlu'nun cenaze namazına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
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#Canlı: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katılıyor https://t.co/0UeEDYbvPC— AA Canlı (@AACanli) January 29, 2020