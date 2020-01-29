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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

29.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katıldı Fotoğraf: Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı

İstanbul

İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu için Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Bir dönem İstanbul Müftü Vekilliği görevini de yürüten Vanlıoğlu'nun cenaze namazına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

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