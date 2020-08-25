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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’ta “Malazgirt Zaferi'nin 949. Yıl Dönümü” etkinlikleri kapsamında Türk İslam Mezarlığı’nı ziyaret ediyor
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'taki Selçuklu mezarlığını ziyaret etti.

Ferdi Türkten,Cemal Aşan   | 25.08.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis'te

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere eşi Emine Erdoğan'la kente geldi. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )


Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Ahlat'a gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

Erdoğan, mezarlık önünde Türk bayraklarıyla bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

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