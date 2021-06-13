Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na başarı dileklerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIVB Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'na başarılar diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde emin adımlarla ilerleyen A Milli Kadın Voleybol Takımımıza önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum. Filenin Sultanları, tüm kalbimizle yanınızdayız." ifadelerini kullandı.
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İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi’nde emin adımlarla ilerleyen A Milli Kadın Voleybol Takımımıza önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 13, 2021
Filenin Sultanları, tüm kalbimizle yanınızdayız. 🇹🇷 🏐