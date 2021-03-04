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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Akar'dan bilgi aldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı.

Zafer Fatih Beyaz   | 04.03.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Akar'dan bilgi aldı

Ankara

Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ye başsağlığı diledi.

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