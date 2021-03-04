Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Akar'dan bilgi aldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı.
Ankara
Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ye başsağlığı diledi.
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