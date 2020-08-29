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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ebedi vatanımız olduğu bir kez daha ilan edilmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir." dedi.

Özcan Yıldırım   | 29.08.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ebedi vatanımız olduğu bir kez daha ilan edilmiştir

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Doğu Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla, bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması tesadüf değildir. Milletimiz nasıl yokluk ve imkansızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa, bugün de Mavi Vatan'daki Sevr heveslerini ve hamlelerini boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecek." dedi.

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