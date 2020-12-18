Euro
9.40
Dolar
7.67
BIST 100
1,408.55
Altın
1,885.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Medipol Başakşehir Teknik direktörü Okan Buruk “Brand & Sport Summit 2020”de açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ün önemi konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde yepyeni bir Türkiye inşa ediyoruz. Türkiye'nin 2053 vizyonunu hayata geçirebilmesi için 2023'ün ne kadar önemli olduğu konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz." dedi.

18.12.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ün önemi konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz Fotoğraf: Murat Kula/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Meydanı'nın açılışına Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

"Son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde yepyeni bir Türkiye inşa ediyoruz." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"İlçemiz (Kağıthene) için önemini bildiğim ve Seyrantepe'de inşası süren 620 yataklı hastaneyi inşallah yakında tamamlıyoruz. Millet bahçeleriyle yeşil alanlarıyla millet kıraathaneleriyle kentsel dönüşüm projeleriyle restorasyonlarla şehirlerimizin çehrelerini değiştiriyoruz. Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve bununla bağlantılı olarak giderek derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor, hatta çıldırtıyor. Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz."

Erdoğan, "Biz bunları ülkenin yerli ve milli sanayisini, ekonomisini, ticaretini, altyapısını engellemek için attıkları taklalardan biliriz. Türkiye'nin 2053 vizyonunu hayata geçirebilmesi için 2023'ün ne kadar önemli olduğu konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da 8 Aralık'tan sonra Kovid-19 vaka sayısı yüzde 100 düşüş gösterdi
Türk Eczacıları Birliğinden Çin'den gelecek aşıyla ilgili açıklama: Aşıya güvenin
Brezilya Yüksek Mahkemesi Kovid-19 aşısının zorunlu tutulabileceğine karar verdi
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye övgü
'Sanki beynimi tornavidayla oydular, nefes alamadım'

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ün önemi konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ün önemi konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır

İletişim Başkanı Altun: FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı zihinsel alanda da mücadelemizi sürdüreceğiz

Ukrayna ve Türkiye ilişkilerinin 29. yılını kutluyor

Ukrayna ve Türkiye ilişkilerinin 29. yılını kutluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü
Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamı hizmete giriyor

Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamı hizmete giriyor