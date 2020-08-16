Euro
8.75
Dolar
7.37
BIST 100
1,083.83
Altın
1,944.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Mümin Altaş,Tuğba Yardımcı   | 16.08.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak Fotoğraf: Ali Balıkçı / AA

Rize

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Güneysu ilçesindeki evinden helikopterle Ardeşen'e gelen eden Erdoğan, kara yolu ile Ayder Yaylası'na hareket etti.

                    

Yol boyunca kendisini karşılayan vatandaşları selamlayan Erdoğan, bölgede yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol kenarında haşlanmış mısır satan kadından mısır satın alarak kendisini takip eden gazetecilere ikram etti.

Daha sonra Ayder Yaylası'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle bir otelde kahvaltı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilen Ayder Yenileme ve Koruma Projesi kapsamındaki çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.

"2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak"

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Hedefimizin inşallah 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak. Bu yeni Ayder, alt yapısıyla konutlarıyla otoparklarıyla restoranlarıyla her şeyiyle bizim için özellikle turizmde, çok ciddi bir çekim alanı olacak." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 147 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan vaka sayılarına ilişkin paylaşım: Bu sonucu bekliyorduk
Kovid-19'dan Hindistan'da 944, Brezilya'da 709, Meksika'da 635 kişi daha öldü
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 409'a yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 1256 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak

Ayder Yenileme ve Koruma Projesi çalışmaları sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 19. yılı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Oruç Reis'imize saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz' dedik ve ilk cevabı aldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Oruç Reis'imize saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz' dedik ve ilk cevabı aldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine rıza göstermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine rıza göstermeyeceğiz