Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.21
Dolar
5.47
BIST 100
103,304.00
Altın
1,303.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, konuşuyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü inceledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule keson temeli şaft montajının talimatını verdi.

Özcan Yıldırım   | 18.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü inceledi

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü yapım çalışmalarına ilişkin brifing aldı. ( Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer - Anadolu Ajansı )

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, inşaatı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule keson temeli şaft montajının talimatını verdi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı dolayısıyla Çanakkale'de bulunan Erdoğan, inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

Projeyle ilgili üstlenici firma yöneticilerinden brifing alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra telsizden köprünün kule keson temeli şaft montajının talimatını verdi.

Recep Tayyip Erdoğan, günün anısına bir baret imzaladı.

Proje sahasında da incelemelerde bulunan Erdoğan, proje ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi'ni havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi'ni havadan inceledi. 

Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı törenlerine katıldığı Çanakkale'den İstanbul'a helikopterle döndü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle üzerinden geçerken Çamlıca Camisi'ni inceledi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Yeni Zelanda’daki camiye yönelen terörist saldırı bir milattır'
Paşinyan’ın Tahran ziyareti ve İran-Ermenistan ilişkileri
Belçika’nın imtiyazlı terör örgütü: PKK
Türkiye, Sudan için neden önemli?
Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin şifreleri

Benzer haberler

'Kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız'

'Kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 3 dilde karşılıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener hakkında suç duyurusu

Sanatçılardan 'koruyucu aile' mesajı

Sanatçılardan 'koruyucu aile' mesajı
Emine Erdoğan: 2023'e kadar kadınların iş gücüne katılım hedefi yüzde 41

Emine Erdoğan: 2023'e kadar kadınların iş gücüne katılım hedefi yüzde 41
'Dünyanın her zamankinden daha çok kadın gücüne ihtiyacı var'

'Dünyanın her zamankinden daha çok kadın gücüne ihtiyacı var'