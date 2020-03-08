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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Andaç Hongur   | 08.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, insanlığın ilk öğretmeni kadınlarımızın, #8MartDünyaKadınlarGünü'nü tebrik ediyorum."

Paylaşımda, Erdoğan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dün yayımladığı mesaj da yer aldı.

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