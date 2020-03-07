Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fedakarlıklarıyla geleceğin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.