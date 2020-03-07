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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Kaan Bozdoğan   | 07.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fedakarlıklarıyla geleceğin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

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