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Cumhurbaşkan Erdoğan, şehit asker İnce'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker Ahmet İnce'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Mehmet Tosun   | 27.04.2020
Cumhurbaşkan Erdoğan, şehit asker İnce'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker Ahmet İnce'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ateşi sonucu şehit olan İnce'nin ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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