Euro
10.19
Dolar
8.34
BIST 100
1,462.85
Altın
1,868.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Bakan Kasapoğlu ile 81 ilden ve KKTC'den gelen gençlik temsilcileri ve sporcuları kabul ediyor.
logo
Türkiye

Çukurovalı çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun

Çukurova'da çiftçiler ile tarım sektörü temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarıma yönelik destek açıklaması ve kredi borçlarının ertelemesini sevinçle karşıladı.

Bekir Ömer Fansa   | 18.05.2021
Çukurovalı çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun

Adana

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, AA muhabirine, Erdoğan'ın çiftçilere destek açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Adana'da buğdayda geçen yıla göre bir miktar daha fazla alanın ekilmesi ve iyi yağış olmasının verimi olumlu yönde etkileyeceğini öngördüklerini ifade eden Bilgiç, bu yıl yaklaşık 800 bin ton rekolte beklediklerini kaydetti.

"Bu fiyatlar ülkemiz için iyi, üreticiyi sevindiren fiyatlar"

Adana'da hasadın başladığını anımsatan Bilgiç, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız güzel fiyat verdi. Bu yıl etkili olan kuraklık içerisinde bu fiyatlar ülkemiz için iyi, üreticiyi sevindiren fiyatlar. Geçen yıla göre yüzde 36 artış oldu. Üretici, ancak bu fiyatlarla girdi maliyetini de karşılayıp bu işin üstesinden gelebilirdi."

Ülkenin bazı yörelerinde kuraklığın ciddi anlamda etkili olduğunu ifade eden Bilgiç, şöyle konuştu:

"Hububatta dışarıya bağımlı bir ülke olmaya başlamıştık. Kuraklıkla beraber ithalatımız daha çok artacak. Onun için bu fiyatlar önümüzdeki yıllarda en azından üreticiyi memnun edip bu üretiminin sürdürülebilirliğini sağlayacak fiyatlar. Teşvik ve desteklerle beraber buğday fiyatı 2,5 TL'nin üzerine çıkabiliyor ki bu iyi rakam. Üreticimiz bundan sonra en azından sürdürülebilir halde tarımını yapabilir, önümüzdeki yıl da ürününü yetiştirebilir."

Bilgiç, çiftçilere verilecek destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

"Çiftçimizi ayakta tutacak ve memnun edecek fiyatlar"

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru da bu sene Anadolu'da genelde kurak bir kış geçirildiğini, bunun neticesinde buğdayda verimin düşük gerçekleşeceği bir yaz geçireceklerinin görüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuraklıktan etkilenen çiftçilerin borçlarının ertelenmesi açıklamasının memnun edici olduğunu vurgulayan Doğru, şöyle konuştu:

"Biz bunun yanında kuraklıktan zarar gören çiftçilerimize hibe olarak buğday tohumluğu ve gübre desteği verilmesini de talep ediyoruz ki üretime devam edebilsinler. Eğer bu da gerçekleşirse fiyat, çiftçimizi memnun edici bir fiyattır. Dünya fiyatları ve maliyetler göz önüne alındığında kuraklıktan dolayı zarar görmemişse bir çiftçi, bu fiyatlar makul fiyatlardır, çiftçimizi ayakta tutacak ve memnun edecek fiyatlardır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'u yenen ebe Çanlı: Ciğerlerinize sanki iğne batmış gibi oluyor
Aşılanmak isteyen kırsaldaki vatandaşlara ücretsiz servis imkanı
BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacak
'Ağrıdan uyuyamıyordum, sanki sırtıma çivi batıyordu'
Kovid-19 aşısı olan 65 yaş ve üzerindekilerde vaka oranı yarı yarıya azaldı

Benzer haberler

Çukurovalı çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun

Çukurovalı çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun

TÜDKİYEB Başkanı Çelik: Cumhurbaşkanımız, verdiği müjdelerle çiftçiye bayram sevinci yaşattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı çiftçinin beklentisinin üzerinde gerçekleşti

Hakkari'de 40 yıl sonra köylerine dönen vatandaşlar çifte bayram yaşadı

Hakkari'de 40 yıl sonra köylerine dönen vatandaşlar çifte bayram yaşadı
Adana'da çocuklarıyla Kovid-19'a yakalanan hemşirelerden tedbirlere uyma çağrısı

Adana'da çocuklarıyla Kovid-19'a yakalanan hemşirelerden tedbirlere uyma çağrısı

Bedensel engelli milli yüzücünün hedefi Avrupa şampiyonluğu

Bedensel engelli milli yüzücünün hedefi Avrupa şampiyonluğu