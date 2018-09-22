ÇORUM

Çorum'da freni patlayan kamyon, park halindeki 12 araca çarparak durabildi.

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 4. Sokak'ta park halinde bulunan 06 BL 1747 plakalı kamyon, freninin patlaması sonucu rampa aşağı hareket etmeye başladı.

Özel bir hastanenin de bulunduğu sokakta park halindeki araçlara çarparak ilerleyen kum yüklü kamyon, araçlarla yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, park halindeki 12 araçta hasar oluştu.

Freni patlayan kamyon, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından vinçle kaldırıldı. Zarar gören diğer araçlar da çekici yardımıyla götürüldü.

Kaza sırasında sokakta bulunan Kadir Bircan, AA muhabirine, kamyonun araçlara çarpmaya başlamasıyla büyük bir gürültü duyduklarını söyledi.

Kamyonun içinde sürücü olmadığını belirten Bircan, "Kamyon tıpkı bir sel gibi araçları önüne katmış, aşağı doğru geliyordu." dedi.

Kazada arabası zarar gören Zeliha Zorlu da köyüne gitmek için evinin bahçesinde hazırlık yaptığı sırada şiddetli bir gürültü duyduğunu kaydetti.

Köye götüreceği malzemeleri aracına yüklemeye başladığını anlatan Zorlu, "Arabadan bahçeye geri döndüğümde kamyonun hareket etmeye başladığını gördüm. Arabama çarptıktan sonra diğer araçlara da çarparak ilerlemeye devam etti." diye konuştu.

Muhabir: Kemal Ceylan