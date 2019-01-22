Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Güreli, Contemporary Istanbul ziyaretçi anketi sonuçlarına göre, fuara gençlerin ilgi gösterdiğini ve katılımcıların yüzde 64'ünün kadın olduğunu söyledi.

İSTANBUL (AA) -

Contemporary Istanbul (CI) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Contemporary Istanbul ziyaretçi anketi sonuçlarına göre, fuara gençlerin ilgi gösterdiğini ve katılımcıların yüzde 64'ünün kadın olduğunu söyledi.

Contemporary Istanbul (CI) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Aylin Seçkin'in katılımıyla "Contemporary Istanbul Ziyaretçi Anketi Sonuçları" açıklandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsünde "Contemporary Istanbul Ziyaretçi Anketi Sonuçları"nın açıklandığı programda, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Seçkin ve öğrencileri, bin 286 ziyaretçi ile yüz yüze yapılan anketin sonuçlarına ilişkin sunum ve öneriler paylaştı.

Anket sonuçlarını değerlendiren CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, anket sonuçlarının önemli göstergeler ortaya koyduğunu belirterek, "Kendi gemimizi yönlendirirken aldığımız kararların bazılarının ne kadar isabetli olduğunu, bazılarını ise tekrar gözden geçirebileceğimizi gösterdi. Özelikle genç kitlenin fuara ilgi göstermiş olması ve katılımcıların yüzde 64'ünün kadın olması en önemli iki sonuç bizim için." diye konuştu.

Güreli, Contemporary İstanbul Fuarı'nın daha geniş kitlelere ulaşmasının temel hedefleri olduğuna dikkati çekerek, ziyaretçilerin ve sanat alımı yapanların ayrıca değerlendirilebileceği bir anket çalışmasını Bilgi Üniversitesi ile yapabileceklerini söyledi.

"Sanat artık dünyada 'yumuşak güç' haline geldi"

Fuarın, Türk çağdaş sanatçıların dünya ile iletişiminde bir köprü olduğuna işaret eden Güreli, "Sanat artık dünyada 'yumuşak güç' haline geldi. CI da uluslararası anlamda Türkiye'nin yumuşak gücünü dünyaya göstermek için çalışıyor." dedi.

Güreli, anket sonuçlarından ve önerilerinden memnun olduğunu belirterek, sanat ekonomisinin ülkede hala gelişmekte olan bir alan olduğunu ve sanat yatırımı yapmak için bilinç seviyesinin yükselmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Aylin Seçkin de, 2006 yılından beri sanat ekonomisi üzerine çalıştığına dikkati çekerek, "Sanata çok meraklı büyük bir kitle var. Bu kitlenin sanatı, hayatlarının bir parçası yapabilmek için erişilebilir sanata ağırlık verilmesi gereklidir. Anket verilerinden çıkardığımız sonuç, alım gücümüz var ama bilgi eksikliğinin giderilmesi durumunda ancak sanat-ekonomi ilişkisi daha belirgin olabilir." dedi.

Seçkin, her kitleye hitap eden, öğrencinin, memurun kolayca ve uygun fiyatlara alabileceği sanat eserlerinin sayısının artmasının yanı sıra bu eserlerin yan ürünlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Ziyaretçilerin yüzde 62'sini 35 yaş altı bireyler oluşturuyor"

Bin 286 ziyaretçiyle yüz yüze yapılan anketin amacının, ekonomide saha çalışması olarak sanat şeklinde açıklayan Seçkin, ziyaretçilerin yüzde 62'sini 35 yaş altı bireylerin ve yüzde 64'ünü de kadınların oluşturduğunu söyledi.

Anket sonuçlarına göre, ziyaretçilerin yüzde 87'sini üniversite ve üstü eğitim seviyesine sahip bireyler oluştururken, yüzde 36'sı ilk kez, yüzde 35'i her sene ve yüzde 28'i ise ara sıra gelenlerden oluştu.

Sanat eseri almadığını belirten 632 ziyaretçinin yüzde 45'i fiyatların pahalı olduğunu, yüzde 10'u bilgi eksikliği yüzünden almadığını, yüzde 3'ü ise riskli bir yatırım olarak gördüğünü belirtti.

Sanat eserini neden alıyorsunuz şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 39'u "evimi döşemek" cevabı verirken, yüzde 38'i "koleksiyon için", yüzde 28'i ise "sanatçıya destek olmak için" yanıtını verdi.

Sanat eseri alan ziyaretçilerin yüzde 46'sı bu eseri sanatçıdan almayı tercih ederken, yüzde 41'i galeriden, yüzde 15'i sanat fuarından ve yüzde 11'i ise müzayededen alabileceğini ifade etti.



Muhabir: Fatih Türkyılmaz