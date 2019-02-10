Çöken binada hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor

Kartal'daki binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ve 16 yaşındaki dayısı Melih Aydın ile Volkan Balta son yolculuklarına uğurlandı.

İSTANBUL

Kartal'daki binanın çökmesi sonucu yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ve dayısı 16 yaşındaki Melih Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu hayatını kaybedenler arasında bulunan Eylül Dervişoğlu ve Melih Aydın için, çöken binanın olduğu mahallede bulunan Zeytinlik Ulu Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Dervişoğlu ve Aydın ailelerinin yanı sıra, çöken binada yakınlarını kaybeden diğer vatandaşlar da katıldı. Törende, incelemelerde bulunmak için olay yerine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar da hazır bulundu.

Eylül ve Melih'in cenazeleri, defnedilmek üzere Kartal Mezarlığına götürüldü.

Hayatını kaybedenlerden Volkan Balta Trabzon'da toprağa verildi

Çöken binada yaşamını yitiren Volkan Balta'nın cenazesi, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde toprağa verildi.

Volkan Balta'nın cenazesi, işlemlerinin ardından ilçeye getirildi.

Balta'nın cenazesi, ilçeye bağlı Fidanbaşı Mahallesi Camisinde kılınan namazın ardından aynı yerdeki mezarlığa defnedildi.

Cenaze törenine, Balta'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Beşikdüzü Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler, cenaze töreninin ardından Balta'nın ailesine taziyelerini iletti.

Muhabir: Murat Kaya