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Türkiye

Çocuk ve çocuk yan dal hekimleri 'engelli raporu' verebilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre, çocuk ve çocuk yan dal hekimleri engelli raporu yazabilecek.

Merve Yıldızalp   | 10.03.2019
Çocuk ve çocuk yan dal hekimleri 'engelli raporu' verebilecek

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca, 20 Şubat 2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik"e geçici madde eklendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, engellilerin rapor alma süreçlerinde yaşayabileceği mağduriyetin önüne geçmek amacıyla hem çocuk hem de çocuk yan dal hekimlerine yetki verildi.

Buna göre, "Bakanlıkça, yetkili hekim eğitimleri tamamlanarak yetkili sağlık kurum ve kuruluşları belirlenene kadar geçecek sürede raporlar, Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) düzenlenme usulündeki yetkili hekimle ilgili hükümler uygulanmaksızın, Bakanlığın internet sitesinde halihazırda yayımlanmış olan engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneler tarafından ve kurullarda ÇÖZGER yetkili hekimi bulunmaksızın düzenlenmeye devam edilir." şeklinde geçici madde eklendi.

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