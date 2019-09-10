Euro
6.37
Dolar
5.77
BIST 100
100,605.00
Altın
1,485.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

'Çocuğumun mağarada yaşamasını istemiyorum'

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK elebaşlarından birinin kendilerine yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Hasan Namlı,Bestami Bodruk,Mehmet Sıddık Kaya,Aziz Aslan   | 10.09.2019
'Çocuğumun mağarada yaşamasını istemiyorum'

Diyarbakır

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK elebaşlarından birinin kendilerine yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Özlem duydukları evlatlarına kavuşmak için oturma eylemi yapan anneler, terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu'nun, örgütün uydudan yayın yapan kanalına verdiği röportajda, çocuklarının dağa kaçırılmasını savunmasına ve kendilerine yönelik hakaret içeren sözlerine tepkilerini dile getirdi.

İstanbul'dan oğlu Yakup için oturma eylemine katılan anne Saliha Edizer, örgüt elebaşına tepki göstererek, "Sinir krizi geçiriyorum. Daha dört oğlum var, gelin alın bakalım da görelim." dedi.

Edizer, şöyle konuştu:

"Küçücük çocukların arkasında duruyorsunuz kocaman adamlar. Eşek kadar adamlarsınız. Biz gitmiyoruz ancak cenazemizi çiğneyip üstünden geçersiniz. Çocuklarımızın okula, anneye, babaya ihtiyacı var. Sizler kim oluyorsunuz. Çocuğumu getirsinler, ben çocuğumu istiyorum. Ben çocuğumu onlar için doğurmadım. Benim, onu devletin geleceği için doğurdum. Çocuklarımın okuması gerektiği yerde çocuklarımız dağda. Yeter artık bezdirdiler."

Diyarbakır'da oğlu Mustafa için oturma eylemine katılan Ayşegül Biçer ise HDP il binasına girerek, "Burada milyonlar ağlıyor, o orada bir açıklama yapmış. Çocuklarımızı versinler. Büyükleri gelecek benimle konuşacak o açıklamaya bir açıklama istiyorum." dedi.

Biçer, şunları kaydetti:

"Bence Kürt halkının dağa çıkması diye bir şey yok, bizi maşa olarak kullanıyorlar. Bence en büyük şerefsizlik dağa çıkıp Amerika ve İsrail oyununa gelme ve onlara hizmet etmektir. Kesinlikle yalnız kendi özgür irademizle çocuklarımız için buraya gelip mücadele veriyoruz. Sonuna kadar da devam edeceğiz. Onlara verecek bir sivrisineğimiz bile yok ki evlatlarımızı onlara bırakalım. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz."

"Ben oğlumu dağa gitsin diye yetiştirmedim"

Oturma eyleminde yer alan baba Salih Aylu ise "Terör örgütü elebaşı Mustafa Karasu Amerika'nın piyonudur, çoluk çocuğu yok ki. Bu zaten anlamaz ki böyle şeyleri. Eğer şerefi haysiyeti varsa eğer onda insanlık duygusu varsa Allah'tan korkuyorsa bu çocukları bırakır. Oğlumu geri istiyorum. O çocuk yetiştirmediği için bilmiyor. Ben oğlumu dağa gitsin diye yetiştirmedim." diye konuştu.

Çocuğunun geri gelmesi için elinden gelen her türlü mücadeleyi gerçekleştireceğini söyleyen Aylu, şöyle dedi:

"Çocuğumu rahat etmesi, evinde olması, yatağında uyuması için yetiştirdim. Çocuğumun mağarada yaşamasını istemiyorum. Ben bir terörist babası olmak istemiyorum. Çocuğumun geri getirilmesini istiyorum."

Öte yandan, oturma eylemine katılan kadınlardan birinin sinir krizi geçirmesi üzerine sağlık ekipleri, anneye müdahale etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sürdürülebilir bir Sıfır Atık Projesi için neler gerekli?
Belçika’da Müslümanlara okul yasağı
ABD-Taliban uzlaşması devam eder mi?
Batı medyasının yüzyıllardır değişmeyen Türkiye algısı
Sisi rejimi Mübarek dönemini aratıyor

Benzer haberler

'Çocuğumun mağarada yaşamasını istemiyorum'

'Çocuğumun mağarada yaşamasını istemiyorum'

'Annelerin soylu başkaldırışına destek olunmalı'

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor
HÜDA PAR'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

HÜDA PAR'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek
'Oğlumun terörist olmasını istemiyorum'

'Oğlumun terörist olmasını istemiyorum'