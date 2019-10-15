Euro
6.50
Dolar
5.90
BIST 100
95,214.48
Altın
1,497.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn
logo
Türkiye

'Çocuğumu okula gönderdim, onlar dağa kaçırdı'

Ağrı'dan 4 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Çiğdem için Diyarbakır'a gelen baba Yasin Kaya, "Çocuğumu okula gönderdim, onlar kaçırdı. Benim evimi yıktılar." dedi.

Mehmet Sıddık Kaya   | 15.10.2019
'Çocuğumu okula gönderdim, onlar dağa kaçırdı' Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya / AA

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine, Ağrı'dan gelen bir baba da katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Ağrı'dan 4 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Çiğdem için Diyarbakır'a gelen baba Yasin Kaya da evladına kavuşma ümidiyle oturma eylemine dahil oldu.

Kaya, yaptığı açıklamada, kızı Çiğdem Kaya'nın lise 2. sınıfta okurken dağa kaçırıldığını söyledi.

Kaya, bu durum karşısında büyük acı yaşadıklarını dile getirerek, "Okula gittim yoktu. Emniyete gidip bildirdim. Bana kızımın dağa kaçırıldığı belirtildi. Çocuğumu kaçıran kişi emniyet ekiplerince yakalandı, şu an cezaevinde. Çocuğum HDP tarafından götürülmüş. Bunu hep HDP yapıyor. Çocuğumu okula gönderdim, onlar kaçırdı. Benim evimi yıktılar." diye konuştu.

Çocuğuna kavuşmak istediğini aktaran Kaya, "Kızım masumdu. Nasıl kaçırdınız vicdansızlar? Kızım beni duyuyorsan kaç gel. Ailene gel. PKK'dan kaç devlete sığın. Kapım sana açık." ifadelerini kullandı.

Açıklama yaptığı sırada baygınlık geçiren Kaya'ya 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz'deki sondaj krizinin müsebbibi GKRY ve AB'dir
ABD’nin Suriye politikasında İsrail ve Yahudi lobisinin etkisi
Katalan Süreci'nde yargı kararını verdi
Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde masada ticaret ve Orta Doğu olacak
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon

Benzer haberler

'Çocuğumu okula gönderdim, onlar dağa kaçırdı'

'Çocuğumu okula gönderdim, onlar dağa kaçırdı'

Diyarbakır annelerinin oturma eylemi sürüyor

Srebrenitsa annelerinden Diyarbakır annelerine destek

Diyarbakır'da gönüllü askerlik başvurusu

Diyarbakır'da gönüllü askerlik başvurusu
Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 41 gündür sürüyor

Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 41 gündür sürüyor
HDP İskenderun İlçe Başkanı Hülya Ateş tutuklandı

HDP İskenderun İlçe Başkanı Hülya Ateş tutuklandı