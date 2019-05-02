Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.69
Dolar
5.97
BIST 100
95,003.52
Altın
1,271.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Çocuğu darbeden şüpheli yeniden gözaltına alındı

Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve yapılan itiraz üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan şüpheli yeniden gözaltına alındı.

Ali Cevahir Aktürk,Filiz Kınık   | 02.05.2019
Çocuğu darbeden şüpheli yeniden gözaltına alındı

İstanbul

Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve yapılan itiraz üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan U.Ö, yeniden gözaltına alındı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Aydınlı Mahallesi'nde 28 Nisan'da 11 yaşındaki çocuğu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve yapılan itiraz üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan şüpheli U.Ö'yü, Pendik'teki evinde gözaltına aldı.

Şüpheli U.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Olayın geçmişi 

Tuzla'da 28 Nisan'da otomobiline erik çekirdeği attığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu darbeden U.Ö, gözaltına alınmıştı. 

Burada nöbetçi savcılığa çıkarılan şüpheli U.Ö, ifadesinin alınmasının ardından "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğu yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. 

Anadolu Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar vermiş, şüpheli hakkında "elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetmişti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump görevden alınır mı?
ABD’nin İran’a yönelik kazan-kazan stratejisi
Batı Balkanlar'ın çözülemeyen sorunlarına AB'nin 'ağabeyleri' el attı
Aşırı sağın karanlık gölgesinde Avrupa
Mavi Vatan'dan Deniz Kurdu'na Akdeniz'de Türk gücü

Benzer haberler

Çocuğu darbeden şüphelinin serbest kalmasına itiraz

Çocuğu darbeden şüphelinin serbest kalmasına itiraz

Otomobiline çekirdek attığı için çocuk döven şüpheli gözaltında