Euro
9.41
Dolar
7.81
BIST 100
1,337.00
Altın
1,830.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu
logo
Türkiye

'Cinsel saldırı' suçundan tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı hakkındaki soruşturma sürüyor

Maltepe'de, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K. hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Filiz Kınık Öz,Ali Cevahir Aktürk   | 02.12.2020
'Cinsel saldırı' suçundan tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı hakkındaki soruşturma sürüyor

İstanbul

Maltepe'de, 23 yaşındaki kadına bir restoranda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K. hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran 23 yaşındaki Z.Y., eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K.'den kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

Bu konuda savcılıkta ifade veren Z.Y., 20 Kasım'da 2,3 aydır tanıdığı U.K.'nin, çalıştığı kafeye gelerek akşam buluşma teklif ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Akşam saatlerinde bir arkadaşımın müzisyen olarak çalıştığı kafeye birlikte gittik. Üçümüz yaklaşık bir saat kafede beraber oturduk. Arkadaşım işi çıktığı için yanımızdan ayrıldı. Yarım saat kadar U.K. ile baş başa oturduk. Ben kalkmak istedim U.K. kalmam için ısrar etti. Rahatsız oldum ve gitmek için ayağa kalktığımda beni kendisine çekip koltukta üzerine aldı. Ben de masada bulunan bardağı elime alarak onun kafasında parçaladım. Öfkesiyle beni saçımdan sürükleyerek tuvalete götürdü."

Burada U.K.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu dile getiren Z.Y., ailesinin duymasından korktuğu için ilk önce karakola gidemediğini, bir gün sonra darp raporu alarak şikayette bulunduğunu kaydetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Z.Y.'nin şikayeti üzerine U.K. hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan U.K. Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Burada savcılıkça ifadesi alınan U.K., "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren U.K., üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Ben kesinlikle tacizde bulunmadım. Yüzümde bardak kırınca sinirle onu darbettim. Kesinlikle iddia ettiği gibi cinsel saldırıda bulunmadım." şeklinde beyanda bulundu.

Hakimlik, sanık U.K.'nin "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Yarkadaş'tan yeni iddialar

Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabından olaya ilişkin paylaşımlarda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösteren Yarkadaş, olayın örtbas edilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Yarkadaş, "Ümraniye'de tacize uğradığını söyleyen D. adlı genç kızımızın durumunu ilçe başkanı Zeynel Karaya size aktardı mı? Siz genç kızımızı il başkanlığına çağırdınız mı? Orada genç kızımıza ne dediniz? Ve o genç kızımız sizinle yaptığı konuşmanın ardından neden 7 arkadaşıyla birlikte partiden istifa etti? Evet; neden neden!" diye yazdı.

"Sultangazi'de CHP'li bir yönetici tarafından tacize uğradığını söyleyen bir kadının durumunu size aktarmaya çalışan eski ilçe sekreterinin mesajlarını neden cevapsız bırakıyorsunuz?" paylaşımında bulunan Yarkadaş, ayrıca şunları yazdı:

"Son bir örnek daha: Pazar gecesi patlayan Maltepe rezaleti sonrası, twitimin altına yazılan ve dün gazetelerde haber olunca gördüğüm bir rezalet var. Ö.H. adlı bir partilimiz, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı iki kişinin ismini veriyor ve taciz suçlamasında bulunuyor. Hepsi birbirinden üzücü olaylardan bahsetmek çok acı."

Barış Yarkadaş, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun, İstanbul'daki tüm iddialarla ilgili re'sen soruşturma başlatması gerektiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kan bağışı tahlilleri, ABD'de Kovid-19'un geçen yıl aralıkta yayıldığına işaret ediyor
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
Koronavirüs Bilim Kurulu 'aşı' gündemiyle toplanacak
Uzmanından 'İnsanlar Kovid-19 aşılarını güvenli bir şekilde olsunlar' önerisi
Keçi sütü içerisinde Kovid-19'a karşı etkili protein keşfedildi

Benzer haberler

'Cinsel saldırı' suçundan tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı hakkındaki soruşturma sürüyor

'Cinsel saldırı' suçundan tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı hakkındaki soruşturma sürüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret en az 3 bin 100 lira olmalı

Tekirdağ Milletvekili Aygun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti'li Ünal'dan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki: Bilinçli, sistematik provokasyonuna devam ediyor

AK Parti'li Ünal'dan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki: Bilinçli, sistematik provokasyonuna devam ediyor
CHP, Merkez Bankası'nın sattığı döviz rezervinin araştırılmasını istedi

CHP, Merkez Bankası'nın sattığı döviz rezervinin araştırılmasını istedi
TBMM'de 4 siyasi parti Fransa Senatosunun Yukarı Karabağ kararını kınadı

TBMM'de 4 siyasi parti Fransa Senatosunun Yukarı Karabağ kararını kınadı