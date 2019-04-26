Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.62
Dolar
5.94
BIST 100
94,380.40
Altın
1,280.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cinsel istismarda bulunan şüpheli yakalandı

Küçükçekmece'de 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle bir şüpheli yakalandı.

İbrahim Halil Aktürk   | 26.04.2019
Cinsel istismarda bulunan şüpheli yakalandı

İstanbul

Küçükçekmece'de 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir şüpheli, 24 Nisan'da Mehmet Akif Mahallesi Akdoğan Sokak'taki bir binanın içinde, 8 yaşındaki S.Y. isimli kız çocuğuna yönelik "cinsel istismarda" bulunduğu sırada, apartman sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, "teşhircilik yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçuna işlediği belirtilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu çalışmalar kapsamında çevredeki 55 güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri zanlının adresine operasyon düzenledi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce evinde gözaltına alınan şüpheli A.M'nin (37), emniyetteki işlemleri sürüyor.

Aynı suçtan kaydı çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmaların devamında yapılan araştırmalarda yakalanan şüphelinin 2014 yılında aynı suçtan kaydının bulunduğu, ayrıca 22 Mart 2019 ve 31 Mart 2019 tarihlerinde Küçükçekmece'de meydana gelen 2 ayrı çocuğa 'cinsel istismar' konularının faili olduğu tespit edilmiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Veliaht Prens’in güç sarhoşluğu ve Suudileri bekleyen tehlike
Yeni dünya düzensizliği: Yeni Soğuk Savaş başlarken
Körfez'in müdahalesi Kuzey Afrika'yı istikrarsızlığa sürüklüyor
İsrail'de koalisyon pazarlıkları
Ermeni meselesinde artık değişim zamanı

Benzer haberler

Küçükçekmece'deki cinsel istismar olayında şüpheli teşhis edildi

Küçükçekmece'deki cinsel istismar olayında şüpheli teşhis edildi

Akşener'den cinsel istismara uğrayan çocuğun ailesine ziyaret

İstismara uğrayan çocuğa psikolog desteği

RTÜK'ten Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

RTÜK'ten Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama
Erzincan merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Erzincan merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
'Küçükçekmece'deki cinsel istismar olayının faili yakalandı'

'Küçükçekmece'deki cinsel istismar olayının faili yakalandı'