Çinli gazeteci ve sosyal medya temsilcileri İstanbul'da

Türk dilini, kültürünü ve tarihini dünyaya tanıtmak için yurt içi ve dışında önemli projelere imza atan Yunus Emre Enstitüsü, "Misafirimiz Olun" projesi kapsamında, 11 Çinli gazeteci ve sosyal medya temsilcisini İstanbul'da ağırladı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Misafirimiz Olun" projesi kapsamında, 11 kişilik Çinli gazeteci ve sosyal medya temsilcisini, İstanbul'da ağırladı. Türk dilini, kültürünü ve tarihini dünyaya tanıtmak için yurt içinde ve dışında önemli projelere imza atan YEE'nin "Misafirimiz Olun" projesi kapsamında kente gelen Çinli heyet, Beyoğlu'ndaki Pera Müzesi'ni ziyaret etti. ( Halis Akyıldız - Anadolu Ajansı )

İSTANBUL

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Misafirimiz Olun" projesi kapsamında, 11 kişilik Çinli gazeteci ve sosyal medya temsilcisini, İstanbul'da ağırladı.

Türk dilini, kültürünü ve tarihini dünyaya tanıtmak için yurt içinde ve dışında önemli projelere imza atan YEE'nin "Misafirimiz Olun" projesi kapsamında kente gelen Çinli heyet, Beyoğlu'ndaki Pera Müzesi'ni ziyaret etti.

Pera Müzesini gezen Çinli grup, müze ve eserler hakkında bilgilendirildi.

Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Müdürü Tayfun Kalkan, gezi sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, YEE'nin Türkiye'nin kültür ve kamu diplomasisini yürüten önemli enstrümanlarından biri olduğunu belirterek, "Biz bu çerçevede Türkiye'yi yurt dışında tanıtmaya gayret ediyoruz." dedi.

Kalkan, bununla ilgili olarak zaman zaman yurt dışında irtibatta oldukları kültür-sanat, medya çevrelerinden önemli isimleri de Türkiye'de ağırladıklarını ifade ederek Türkiye'nin gerçeklerini yerinde görmeleri, kapasitesini, potansiyelini fark edebilmeleri amacıyla yerinde konuk ettiklerini söyledi.

"Ülkemize çekebileceğimiz Çin'in çok önemli bir turist potansiyeli var." diyen Kalkan, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl da Kültür ve Turizm Bakanlığımızın girişimleri netice verdi ve Çin'de 'Türkiye Turizm Yılı' olarak ilan edildi. Türkiye bütün kurumlarıyla bununla örtüşen birçok faaliyete imza attı, başta bakanlığımız olmak üzere. Enstitümüz de kendi üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışıyor ve bu kapsamda bir yıl önceden başlayarak Çin'den yaklaşık 3 grup çeşitli medya mensuplarını ve sanatçılarını ülkemizde ağırladık. Bununla ilgili programları düzenleyerek Çin'de ilan edilen Türkiye Turizm Yılı'na katkı vermeyi amaçlıyoruz.

Gelen grupların hemen hemen tamamı Türkiye'ye ilk defa geliyor. Bize aktardıkları raporlar ve yaptığımız çeşitli araştırmalarda gördük ki maalesef ülkemizin Çin'deki algısı çok olumlu değil. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Dünyada belli başlı sınırlılıklar içerisinde, ülkemize dair edindikleri bilgi ve izlenimler var. Bunu da yerinde görerek çok etkili olduğunu gördük. Türkiye'deki günlük sosyal yaşamın çeşitliliği ve rengi, Türkiye'nin ulaştığı kültür, teknoloji ve bilimdeki gücün seviyesi, konuklarımızı birebir etkiliyor. Biz buna dönük programlar ve faaliyetler gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz."

Tayfun Kalkan, nihai hedeflerinin Türkiye'yi en doğru, düzgün kaynaklardan tanıyabilecekleri YEE'nin Pekin'de yakın bir zamanda açılmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Bu konuda da yoğun çalışmalar içinde Türkiye, hem bakanlıklarımız düzeyinde hem de enstitü olarak çok arzuluyoruz. Orada birkaç üniversiteyle işbirliği anlaşmamız var. Bu anlaşmadan yararlanarak oraya gönderdiğimiz Türkiye'den misafir hocalarımız, hem dilimizi hem kültürümüzü meraklı Çinli gençlere anlatmakla meşgul. Her yıl belli sayıda üniversitelerden Çinli öğrenci Türkiye'ye davet ediyoruz yaz okulumuz kapsamında." diye konuştu.

Gazeteci, yüksek yapay zeka teknolojisine dayanan haber ve bilgi hizmeti sunan bir mobil aplikasyon şirketi Yidian-Zixun'ın temsilciliğini yapan Lu Fei de Çinli grubu bu yıl Türkiye'ye getirme nedenini, "Geçen sene Türkiye'ye geldiğimde Türkiye'yi çok sevmiştim." şeklinde söyledi.

Eğitimini Uluslararası İlişkiler alanında tamamladığını aktaran Fei, tarihe ve Türk yemeklerine çok meraklı olduğu için tekrar Türkiye'ye gelmek ve bunu pozitif algıya dönüştürmek için yeni grupla Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Fei, Türkiye'nin çok özel yerleri olduğunu düşündüğünü kaydederek, "Bunlar Sultanahmet Camisi, Ayasofya Müzesi gibi. Boğaz turu yapmak gibi heyecan verici etkinlikler, geziler düzenledik geçen sene. Bunun Çin'de tekrar tanıtılmasının, reklamının yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de yeni grubumuzla çok heyecanlı bir şekilde ilk başlangıcımız olan İstanbul'a geldik. Amacım şu an daha çok Türkiye'nin tanıtımını yapabilmek ve daha fazla gruplar getirerek Çin'de daha güzel bir algı oluşturabilmek." ifadesini kullandı.

Site üzerinde kullandıkları uygulamanın bir yapay zeka tarafından geliştirildiğini dile getiren Lu Fei, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yapay zekanın geliştirdiği uygulama sayesinde günlük 60 milyon kullanıcıya ulaşmakta ve kullanıcıların kullanacağı bu uygulama sayesinde Türkiye'nin reklamının yapılması da bizim için çok önemli. Uygulamada kullandığımız yapay zekanın temel özelliği, uygulamayı her gün kullanan ortalama 60 milyon kişi, uygulamayı açtığında Türkiye'de düzenlediğimiz turla ilgili resim, fotoğraf, paylaşımları görecek."

Türkiye gezisine bugün Pera Müzesi'nden başlayan Çinli heyet, geziye, yarın tarihi yarımada gezisi ile devam edecek.

Muhabir: Halis Akyıldız