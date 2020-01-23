Çin'den Türkiye'ye gelen yolcular termal kameralarla taranacak
Sağlık Bakanlığınca, Çin’den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındı.
Ankara
Sağlık Bakanlığı, Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların inişte termal kameralarla taranacağını bildirildi.
- Çin’de yeni koronavirüs bulaşan kişi sayısı 571’e çıktı
- Salgın nedeniyle Çin'in Vuhan ve Icou şehirlerinde toplu taşıma durduruldu
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- Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan 'yeni koronavirüsü' salgına dönüşüyor
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- Çin'deki virüs salgını hızla yayılabilir uyarısı
- Çin'den Türkiye'ye gelen yolcular termal kameralarla taranacak
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çin'de görülen "koronavirüs" dolayısıyla bakanlık bünyesindeki bilim kurulunun dün toplandığı hatırlatıldı.
Toplantıda, Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrolü önlemlerinin alınması, yolcu iletişim bilgi formlarının doldurulması ve yer personelinin bilgilendirilmesi yönünde karar alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Çin hükümetinin bölgeyi karantina altına almasının ardından, Çin'e ait bir hava yolu firması tarafından haftada üç gün düzenlenen Vuhan-İstanbul seferleri durdurulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu konuda henüz bir uyarı yapılmamış olmasına rağmen, Bakanlığımız tarafından Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranmasıAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.