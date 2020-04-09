Euro
7.29
Dolar
6.66
BIST 100
94,844.16
Altın
1,679.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

CİMER'e talep etti karantina bölgesindeki hayvanlarının yemlenmesini sağladı

Bilecik'te yaşayan 68 yaşındaki Ali Akkoyun'un, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) ulaşan karantina bölgesindeki hayvanlarının beslenme talebi karşılandı.

Harun Reşit Kaymaz   | 09.04.2020
CİMER'e talep etti karantina bölgesindeki hayvanlarının yemlenmesini sağladı Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Bilecik

Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan Akkoyun, 6 Nisan'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında karantinaya alınan merkeze bağlı Aşağıköy köyündeki hayvanlarının yemlenmesi için CİMER'den yardım istedi.

Bölgeye giriş yapamadığını ve hayvanlarının zor dorumda olabileceğini bildiren Akkoyun'un talebi üzerine Bilecik Valiliği harekete geçti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, köyde yaşayan ve müdürlükten emekli olan Erol Gürler'in talebi yerine getirebileceği kararlaştırıldı.

Bunun üzerine Erol Gürler, 28 adet tavuğun ve köpeğin yemlerini vererek, bakımlarını yaptı.

Talebi üzerine harekete geçen tüm birimlere teşekkür eden Akkoyun, şöyle konuştu:

"Hobi olarak Aşağıköy'de kümes hayvanı besliyorum. Kent merkezinde oturuyorum, köyün karantinaya alınması nedeniyle de köye giriş yasak. CİMER'e başvuruda bulunarak, kümes hayvanlarıma ve köpeğime bakılmasını istedim. Sağolsunlar yetkililer, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce köyden bir arkadaşımızı görevlendirerek, tavuklarımın ve köpeğimin yemlerini verdi. Karantina süresince arkadaşımız ilgilenecek. Muhtarımıza ve kendisine de teşekkür ederim. İyi ki CİMER var, tüm devlet yetkililerimize teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İstanbul'da ücretsiz maskeler eczanelerden dağıtılacak
Sağlık Bakanlığından kapalı ofis ve iş yerleri için Kovid-19 uyarıları
İsveç'teki hastaneden doktorlara 'yaşlı Kovid-19 hastalarını yoğun bakıma almayın' talimatı
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 396'ya yükseldi

Benzer haberler

Yunus Mallı gelecek hafta antrenmanlara katılacak

Yunus Mallı gelecek hafta antrenmanlara katılacak

CİMER'e talep etti karantina bölgesindeki hayvanlarının yemlenmesini sağladı

'Balkan halklarıyla dayanışmaya devam edeceğiz'

Milli futbolcu Yunus Mallı'nın karantinada olduğu açıklandı

Milli futbolcu Yunus Mallı'nın karantinada olduğu açıklandı
DİTİB İtalya ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

DİTİB İtalya ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor
Konyalı fırıncı yaşlıların ve ihtiyaç sahiplerinin 'Ekmek Teknesi' oldu

Konyalı fırıncı yaşlıların ve ihtiyaç sahiplerinin 'Ekmek Teknesi' oldu