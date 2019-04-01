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Çığın kapattığı Hakkari-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Sayim Harmancı   | 01.04.2019
Çığın kapattığı Hakkari-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

Hakkari

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, Hakkari-Şırnak kara yolunda iki gün önce Çığlı ve Ortaköy arasındaki bölgeye düşen çığ nedeniyle kapanan yoldaki çalışmasını tamamladı. 

Geceli gündüzlü çalışma yapan ekipler, yoğun çalışma sonucunda metrelerce yükseklikteki kar kütlelerini temizleyerek, yolu ulaşıma açtı.

Ekipler, söz konusu bölgede yol genişletme çalışması da yürütüyor.

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