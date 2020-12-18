Euro
9.35
Dolar
7.64
BIST 100
1,408.32
Altın
1,883.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Kiev’de 4’lü basın toplantısı düzenliyor İstanbul Cevizlibağ, E5 Karayolunda trafik yoğunluğu.
logo
Türkiye

Çığda 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolu en küçük riskte kapatılacak

Van'da 4 ve 5 Şubat'ta düşen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolunda, yeni faciaların yaşanmaması amacıyla yağışlı ve risk olduğu değerlendirilen günlerde ulaşıma izin verilmeyecek.

Mesut Varol   | 18.12.2020
Çığda 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolu en küçük riskte kapatılacak Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Van

Çığda 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolu en küçük riskte kapatılacak

Van-Bahçesaray kara yolu kar yağışının ardından beyaza büründü. Dağların yamaçlarından geçen kara yolunda 4 ve 5 Şubat'ta düşen çığlar nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetmişti. Van-Bahçesaray kara yolu, başka can kayıplarını önlemek ve trafikte güvenliği sağlamak amacıyla en küçük risk durumunda bile ulaşıma kapatılacak. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Van'da 4 ve 5 Şubat'ta düşen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolu, başka can kayıplarını önlemek ve trafikte güvenliği sağlamak amacıyla en küçük risk durumunda bile ulaşıma kapatılacak.

Yüksek dağların yamaçlarından geçen Van-Bahçesaray kara yolunda mevsimin ilk karının düşmesiyle karla mücadele çalışmaları da başladı.

Geçen yıl çığ düşmesi sonucu 42 kişinin yaşamını yitirdiği kara yolunda bu yıl benzer faciaların yaşanmaması için yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, yağışlı günlerde ya da risk olduğu değerlendirilen saatlerde durumu jandarma ekiplerine bildirecek.

Karla mücadele ekiplerinin hazır bekletileceği bölgede jandarma, alınan karar doğrultusunda söz konusu yolda araç geçişlerine izin vermeyecek.

Kar yağışı ya da çığ tehlikesinin olduğu zamanlarda da Karayolları ekiplerinin talebi doğrultusunda yol, risk ortadan kalkıncaya kadar ulaşıma kapalı tutulacak. İlçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yoldan sağlanacak.

"Daha hassas davranacağız"

Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezi ve mahalle yollarında karla mücadele edecek belediye ekiplerinin tüm hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Bu sene tüm kurumlarla kışa hazır olduklarını anlatan Bilmez, "Başta Karayolları Bölge Müdürlüğümüz olmak üzere tüm bölgelerimizde ekiplerimiz bakım evleriyle kışa hazır. Tuzlama ekipleri oluşturuldu. Belediye ekiplerimiz de 17 şantiyesiyle karla mücadele edecek. İnşallah vatandaşlarımıza sağlıklı ve güvenli seyrüsefer imkanı sunacağız." dedi.

Can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturulan yollarda da birtakım yeni tedbirler aldıklarını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Geçen sene son 30 yılın en zor kışını geçirdik. Bu yıl hazırlıklarımızı ona göre yaptık. AFAD'tan diğer kurumlara kadar tüm ekiplerimizi hazırladık. Geçen yıl acı bir olay yaşadık. 42 canımızı Van-Bahçesaray yolunda yolda kaybettik. Bu yıl çığ tehlikesi ve risk durumu olan saatlerde Bahçesaray yolu trafiğe kapatılacak. Yağışlı gecelerde tamamen kapalı tutulacak. Bunun için Karayolları ekipleri her gün ve her hafta değerlendirme yapacak. Onların talebi üzerine yol kapatılacak. İnşallah geçen sene yaşananlardan ders alınarak daha hazırlıklı, daha hassas davranacağız. Yolun kapalı olacağı saatlerde veya günlerde ulaşım Hizan üzerinden sağlanacak. Bunun için de Hizan yolu sürekli açık tutulacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Slovakya Başbakanı Matovic’in Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 318 bine yaklaştı
Bir ayda 6 ferdini Kovid-19'dan kaybeden aileden 'cenazelerde dikkatli olun' çağrısı
Bulaşıcı hastalık aşılarına 'Acil Kullanım Onayı' verilebilmesi Kovid-19'la mücadeleyi güçlendirecek
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 53 milyonu geçti

Benzer haberler

Çığda 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolu en küçük riskte kapatılacak

Çığda 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolu en küçük riskte kapatılacak

Van Kalesi ve çevresi 'doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı' olarak tescillendi

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez 'Gün batımında çiftçiler'i seçti

Depremde hasar gören 600 yıllık kümbet restore edilecek

Depremde hasar gören 600 yıllık kümbet restore edilecek
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Yıllardır veremedikleri kilolarından Obezite Merkezi sayesinde kurtuluyorlar

Yıllardır veremedikleri kilolarından Obezite Merkezi sayesinde kurtuluyorlar