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Çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan Ardahan-Ardanuç kara yolu ulaşıma açıldı

Yaklaşık 4 aydır çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan Ardahan-Ardanuç kara yolu, 5 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Günay Nuh   | 11.03.2020
Çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan Ardahan-Ardanuç kara yolu ulaşıma açıldı Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Karayolları 183'üncü Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan ve çığ riski yüzünden yaklaşık 4 aydır açılmayan Ardahan-Ardanuç kara yolunda yapılan karla mücadele çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. 

Açıklamada, greyder, rotatif ve kepçeden oluşan 5 araç ile 8 kişilik ekibin, kar altında olan yaklaşık 9 kilometrelik bölgede yoğun çalışmanın ardından yolu çift yönlü trafiğe açtığı kaydedildi.

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