Euro
8.81
Dolar
7.32
BIST 100
1,533.48
Altın
1,734.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle çalışanı darbeden ve iş yerine saldıran 4 şüpheli adliyede

Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbeden şüpheli ile aynı iş yerine saldıran 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Canan Tükelay   | 02.03.2021
Çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle çalışanı darbeden ve iş yerine saldıran 4 şüpheli adliyede Fotoğraf: Canan Tükelay/AA

Afyonkarahisar

İş yeri çalışanını darbeden G.Ş. ile dün akşam aynı iş yerine saldıran H.Ş, B.B. ve D.B'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Olay

Afyonkarahisar'da bir çiğ köftecide 23 Şubat'ta yaşanan olayda, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğunu ileri süren müşteri G.Ş, iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u darbetmiş, darp anı güvenlik kamerasına yansımıştı.

Polis ekiplerince yakalanan G.Ş, emniyetteki ifadesinde konuyu doğrulamış, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. G.Ş, Cumhuriyet savcılığının kararıyla emniyet ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınmıştı.

Dün akşam yaşanan olayda da aynı iş yerine ikinci saldırı gerçekleşmiş, iş yerine gelen bir grup, aynı iş yerinin güvenlik kamerasına, ardından kapıya alkol şişesi fırlatmış, iş yeri çalışanına küfürler etmişti.

Bu saldırıyla ilgili de çiğ köftecideki çalışanı darbeden G.Ş'nin kardeşi H.Ş, eniştesi B.B. ile kardeşi D.B. gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Sudan'da BM barış gücü askerlerine 'sahte' Kovid-19 aşısı satıldı
Halk sağlığı uzmanından 'mutant virüs riski nedeniyle tedbirlere daha fazla uyulmalı' uyarısı
Açılma sevinci yaşayan yeme-içme sektörü sıkı tedbiri elden bırakmayacak
Haftalık Kovid-19 vaka sayıları Doğu ve Güneydoğu'da düşük Karadeniz'de yüksek seyrediyor
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (02 Mart 2021)

Benzer haberler

Çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle çalışanı darbeden ve iş yerine saldıran 4 şüpheli adliyede

Çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle çalışanı darbeden ve iş yerine saldıran 4 şüpheli adliyede

Çiğ köfte 'acılı' olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbeden şüpheli yeniden gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da çiğ köfte 'acılı' olduğu gerekçesiyle darbedilen iş yeri çalışanı yaşadıklarını anlattı

Çiğ köfte "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbetti

Çiğ köfte "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbetti
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 36 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 36 şüpheli tutuklandı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda yakalanan 15 şüpheli adliyede

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda yakalanan 15 şüpheli adliyede