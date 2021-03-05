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Türkiye

CHP'den istifa eden Milletvekili Sancar'a şantaj yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'a çektikleri görüntülerle şantaj yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

Sebahatdin Zeyrek   | 05.03.2021
CHP'den istifa eden Milletvekili Sancar'a şantaj yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Denizli

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın bazı kişilerin çektiği görüntülerle kendisine şantaj yaptıkları şikayeti üzerine yürütülen çalışma sonucu gözaltına alınan 6 zanlıdan biri emniyetteki ifadesinin ardından, 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan polis memuru M.B, kayınbiraderi F.S. ile F.K. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla tutuklandı.

Milletvekili Haşim Teoman Sancar, 28 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

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