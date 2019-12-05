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Türkiye

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'Dünya Kadın Hakları Günü' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı.

Mehmet Tosun   | 05.12.2019
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'Dünya Kadın Hakları Günü' paylaşımı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda, kadınlarımızın haklarını alması ve eşit temsil konusunda hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca "Hep birlikte aydınlık bir geleceğe" başlıklı kadın haklarına ilişkin bir video da paylaştı.

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