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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İstanbul depremi sebebiyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yetkilileri gerekli çalışmaları yapmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Barış Gündoğan   | 26.09.2019
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da kent genelinde hissedilen ve merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. 

Kemal Kılıçdaroğlu, "Deprem ülkemizin bir gerçeğidir ve gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır. Rant uğruna alınmayan önlemler büyük felaketlere sebep olabilir. İstanbul depremi sebebiyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yetkilileri gerekli çalışmaları yapmaya davet ediyorum." ifadesine yer verdi.

'Deprem nedeniyle büyük endişe yaşadık'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İstanbul'daki deprem nedeniyle Twitter adresinden açıklamada bulundu. 

Meral Akşener, şunları kaydetti:

"Deprem nedeniyle büyük endişe yaşadık. İstanbul ve çevre illerde depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." 

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