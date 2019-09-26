CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İstanbul depremi sebebiyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yetkilileri gerekli çalışmaları yapmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da kent genelinde hissedilen ve merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı.
Deprem ülkemizin bir gerçeğidir ve gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır. Rant uğruna alınmayan önlemler büyük felaketlere sebep olabilir. İstanbul depremi sebebiyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yetkilileri gerekli çalışmaları yapmaya davet ediyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 26, 2019
Kemal Kılıçdaroğlu, "Deprem ülkemizin bir gerçeğidir ve gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır. Rant uğruna alınmayan önlemler büyük felaketlere sebep olabilir. İstanbul depremi sebebiyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yetkilileri gerekli çalışmaları yapmaya davet ediyorum." ifadesine yer verdi.
'Deprem nedeniyle büyük endişe yaşadık'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İstanbul'daki deprem nedeniyle Twitter adresinden açıklamada bulundu.
#Deprem nedeniyle büyük endişe yaşadık.— Meral Akşener (@meral_aksener) September 26, 2019
İstanbul ve çevre illerde depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Meral Akşener, şunları kaydetti:
"Deprem nedeniyle büyük endişe yaşadık. İstanbul ve çevre illerde depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.