Euro
9.52
Dolar
7.99
BIST 100
1,330.69
Altın
1,813.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Tüm kadın hakkı ihlallerine karşı olmak hepimizin ortak görevidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Başta yaşam hakkı olmak üzere tüm kadın hakkı ihlallerine karşı olmak hepimizin ortak görevidir." dedi.

Merve Yıldızalp Özmen   | 25.11.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Tüm kadın hakkı ihlallerine karşı olmak hepimizin ortak görevidir

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın hakkı ihlallerine karşı durmanın herkesin ortak görevi olduğunu belirterek "Hedefimiz, 2. Yüzyıla Çağrı Beyannamemizde söz verdiğimiz gibi, kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlayarak kadına yönelik şiddetin önlenmesini, öncelikli bir devlet politikası haline getirmektir." değerlendirmesini yaptı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kadına yönelik şiddetin bir "veri" olarak algılandığına, toplumların öncelikle şiddet, ayrımcılık ve ötekileştirmenin son bulması alanlarında mücadele etmesi gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'de kadınlara yönelik şiddetin arttığını üzülerek gördüğünü kaydetti.

Her yıl on binlerce kadının, erkek egemen anlayışın ürettiği fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldığını, yüzlerce kadının bu sistemli şiddet nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, mesajını şöyle sürdürdü:

"Üstelik kadınların eşitlik, özgürlük taleplerine dönük bu şiddet, bizzat saray iktidarının uygulamalarından güç alıyor. Oysa başta yaşam hakkı olmak üzere tüm kadın hakkı ihlallerine karşı olmak hepimizin ortak görevidir. Hedefimiz, 2. Yüzyıla Çağrı Beyannamemizde söz verdiğimiz gibi kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlayarak kadına yönelik şiddetin önlenmesini öncelikli bir devlet politikası haline getirmektir. Şiddeti destekleyen anlayışa karşı 'sıfır tolerans' ilkesiyle yürütülecek bu mücadele sayesinde, inanıyorum ki, kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün farkındalığı artırması, mücadeleye güç katması dileğinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
AB'den Moderna aşısından alım sağlayacak sözleşmeye onay
Denizli'de evinde Kovid-19 tedavisi gören 93 yaşındaki kişi sağlığına kavuştu
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 469 kişi hayatını kaybetti
Malatya'da toplanan immün plazmalar 700 Kovid-19 hastasına şifa oldu

Benzer haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Tüm kadın hakkı ihlallerine karşı olmak hepimizin ortak görevidir

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Tüm kadın hakkı ihlallerine karşı olmak hepimizin ortak görevidir

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek gösterge çıksa en az 100 bin öğretmen emekli olur

Kılıçdaroğlu, Diş Hekimliği Günü'nü kutladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan CHP'ye tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan CHP'ye tepki
Kılıçdaroğlu: Demokrasiyi, insan haklarını savunmak gibi bir görevi üstlenmek zorundayız

Kılıçdaroğlu: Demokrasiyi, insan haklarını savunmak gibi bir görevi üstlenmek zorundayız
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Savcılık Alaattin Çakıcı'ya gerekli soruşturmayı başlatmış

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Savcılık Alaattin Çakıcı'ya gerekli soruşturmayı başlatmış