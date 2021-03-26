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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 13. Olağan Büyük Kurultay'da Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kuruluna seçilen üyelerle kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş'in anıt mezarına ziyaret gerçekleştiriyor.
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Türkiye

Charlie Hebdo'da yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli görsele ilişkin iddianame hazırlandı

Cemil Murat Budak   | 26.03.2021
Charlie Hebdo'da yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli görsele ilişkin iddianame hazırlandı

Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Charlie Hebdo'da yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli görsele ilişkin 4 kişi hakkında iddianame hazırladı.

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