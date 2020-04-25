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Cezayir'den getirilen 109 Türk ile 9 Cezayir vatandaşı Malatya'da

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Cezayir'den getirilen 109'u Türk vatandaşı, 9'u Cezayirli 118 kişi Malatya'ya ulaştı.

Orhan Yoldaş   | 25.04.2020
Cezayir'den getirilen 109 Türk ile 9 Cezayir vatandaşı Malatya'da

Malatya


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cezayir'den getirilen 109'u Türk vatandaşı, 9'u Cezayirli 118 kişi Malatya'ya ulaştı.

Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Malatya Havalimanı'na gelen 109 Türk ve 9 Cezayir vatandaşı, sağlık kontrolünün ardından polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle götürüldükleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlara yerleştirildi.

Polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak 118 kişinin ihtiyaçları Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

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