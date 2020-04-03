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Türkiye

Cezayir'deki Türk vatandaşlarının tahliye işlemi başladı

Cezayir'de bulunan 1200 civarındaki Türk vatandaşının THY ve Cezayir Hava Yollarına ait uçaklarla ülkeye getirilmesi için tahliye işlemine başlandı.

Ahmet Sertan Usul   | 03.04.2020
Cezayir'deki Türk vatandaşlarının tahliye işlemi başladı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Cezayir'den ülkeye getirilecek Türk vatandaşlarının tahliye işlemlerinin hafta sonu tamamlanması planlanıyor.

Bu kapsamda, Karabük'te misafir edilen Cezayirlileri almak için Türkiye'ye gelecek Cezayir Hava Yollarına ait 3 uçak ile 555 Türk vatandaşı bugün Samsun'a getirilecek. Vatandaşların 320'si Tokat'ta, 235'i de Amasya'da 14 gün gözetim altında tutulacak.

Cezayir'de bulunan 1200 civarındaki Türk vatandaşından kalanların tahliye işlemleri ise yarın ve pazar günü Türk Hava Yollarına ait uçaklarla yapılacak.

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