Cezayir Büyükelçisi Adcabi, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi'yi kabul etti. Kabulde, Büyükelçi Adcabi, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Adcabi, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Adcabi'nin, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.