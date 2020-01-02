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Cezayir Büyükelçisi Adcabi, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi'yi kabul etti. Kabulde, Büyükelçi Adcabi, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Enes Kaplan   | 02.01.2020
Cezayir Büyükelçisi Adcabi, Erdoğan'a güven mektubu sundu Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Adcabi, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Adcabi'nin, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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