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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: İzmir'de hiçbir şekilde aktif fay hattı üzerine konut yapılması söz konusu değil

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir depremi sonrası inşa edilecek deprem konutları için belirlenen alanın aktif fay hattı üzerinde yer aldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 22.12.2020
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: İzmir'de hiçbir şekilde aktif fay hattı üzerine konut yapılması söz konusu değil

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İzmir'de deprem sonrası başlatılan rezerv konut alanı tespit çalışmaları kapsamında Bayraklı ilçesi sınırları içerisindeki 3 milyon 800 bin metrekarelik alanda Bakanlığın teknik ekipleri ve bilim insanları tarafından jeolojik, jeoteknik, jeofizik çalışmalar ve MTA diri fay haritasında belirtilen faylara yönelik paleosismoloji çalışmaları gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu alanda yapılan sondaj çalışması ve sismik araştırma sonucu elde edilen verilerin ise laboratuvar ortamında analizlerinin yapıldığı ifade edildi.

Deprem konutlarının yapılacağı alanın tespitinin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerle yapılan istişareler sonucunda gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"30 Ekim'de meydana gelen İzmir depremi sonrası inşa edilecek deprem konutları için belirlenen alanın aktif fay hattı üzerinde yer aldığına ilişkin bazı basın yayın organlarında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İzmir'de hiçbir şekilde aktif fay hattı üzerine konut yapılması söz konusu değildir. Tüm projelerimizde olduğu gibi Bayraklı'daki çalışmalarımızda da bilimsel temeller doğrultusunda ve ilgili kurumlarla istişare edilerek hareket edilmektedir."


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