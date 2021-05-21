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Türkiye

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Sıfır Atık Projesi'yle ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık

Sinan Balcıkoca   | 21.05.2021
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Sıfır Atık Projesi'yle ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık

Bursa
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Projesi'yle sadece 3 yılda 315 milyon kilovatsaat enerji, 345 milyon metreküp su ve 50 milyon varil petrolden tasarruf ettik. 17 milyon ton kullanılabilir atığı geri dönüştürdük. Binlerce kişiye istihdam oluşturduk, ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık. Bu çalışmalarımızla tam 209 milyon ağacın kesilmesini engellemiş olduk." dedi. 

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