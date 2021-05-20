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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze (Salda Gölü) arıtılmadan bir tek damla suyu bırakılmayacak şekilde projelerimizi yapmış olacağız." dedi.

Levent Kişi   | 20.05.2021
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız

Burdur

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze (Salda Gölü) arıtılmadan bir tek damla suyu bırakılmayacak şekilde projelerimizi yapmış olacağız." dedi.

Kurum, "Salda Gölü'nün korunabilmesi adına çok önemli kararlar alıyoruz. İki kilometre içerisine kesinlikle araç giremeyecek. Gölün etrafı yaklaşık 43 kilometre. 43 kilometrelik bisiklet yolu yapılmasını planladık. Bu yıl yolun hemen hemen yarısını tamamlayacağız, seneye de tamamını bitirmek suretiyle vatandaşlarımız gölün etrafında huzurlu ve güvenli şekilde bisiklete binebilecek." diye konuştu.

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