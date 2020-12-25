Euro
9.26
Dolar
7.56
BIST 100
1,426.03
Altın
1,878.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cevizlibağ, E5 Karayolu TİM tarafından Ticaret Bakanlığı'nın katkılarıyla online düzenlenen “Türkiye İnovasyon Haftası” devam ediyor
logo
Türkiye

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Ülkemizi depreme hazır hale getirmek için canla başla çalışıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Her yıl 300 bin konut, 5 yılda 1,5 milyon acil öncelikli dönüştürülmesi gereken konutu dönüştürerek, ülkemizi depreme hazır hale getirmek için canla başla çalışıyoruz." dedi.

Kadir Yıldız   | 25.12.2020
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Ülkemizi depreme hazır hale getirmek için canla başla çalışıyoruz

Kocaeli

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü diyoruz. Her yıl 300 bin konut, 5 yılda 1,5 milyon acil öncelikli dönüştürülmesi gereken konutu dönüştürerek, ülkemizi, şehirlerimizi depreme hazır hale getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak, canla başla çalışıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle Çayırova'da, Darıca'da, Gebze'de, Körfez'de, Derince'de, İzmit'te ve Kartepe'de yeni rezerv konutlar inşa edeceğiz. İlk etapta 500 konutu İzmit'te, 500 konutumuzu da Körfez'de hızlıca yapacağız. Kocaeli'mizde, toplamda yeni 2 bin 500 deprem dönüşüm konutu üreteceğiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, "Bugün Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemizle İzmit tarihinin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden birisi için dev bir adım atıyoruz. İçinde her türlü sosyal donatıyı barındıran projemizi inşallah şubat ayı içerisinde tamamlayarak ihale işlemlerine başlayacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya’da Kovid-19'un 'daha hızlı yayılabilen' türünün ilk vakaları tespit edildi
'Anlatıldığı zaman hikaye gibi geliyor ama o kadar zor bir süreç ki'
KTÜ Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Faruk Aydın: İlk aşı olacaklardan biriyim
'Aileden uzakta, bir odada sürekli kapalı kalmak zor bir süreç'
'Herhalde bu bitmeyecek, ben de öleceğim' dedim'

Benzer haberler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Ülkemizi depreme hazır hale getirmek için canla başla çalışıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Ülkemizi depreme hazır hale getirmek için canla başla çalışıyoruz

Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar arttırıldı

Su ve kanalizasyon hizmetleri elektronik ortamda yürütülecek

Çevre gelirlerinin takibinde bürokratik işlemler azaltıldı

Çevre gelirlerinin takibinde bürokratik işlemler azaltıldı
Plastik poşetin yeni yıldaki ücreti belli oldu

Plastik poşetin yeni yıldaki ücreti belli oldu
Kamu arazileri üzerindeki turistik tesisler ile deniz turizmi tesislerinin borçları 1 yıl ertelendi

Kamu arazileri üzerindeki turistik tesisler ile deniz turizmi tesislerinin borçları 1 yıl ertelendi