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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kanal İstanbul Projesi'ni İstanbul'umuza kazandıracağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız ve kararlı bir şekilde de inşallah Kanal İstanbul Projesi'ni İstanbul'umuza, Türkiye'mize kazandıracağız." dedi.

Ramazan Kaya   | 26.02.2021
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kanal İstanbul Projesi'ni İstanbul'umuza kazandıracağız

Kayseri

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız ve kararlı bir şekilde de inşallah Kanal İstanbul Projesi'ni İstanbul'umuza, Türkiye'mize kazandıracağız." açıklamasında bulundu.

Bakanı Kurum, "Kanal İstanbul Projesi gerçekten vizyon bir proje. Türkiye'yi dünyada lider bir ülke yapacak, İstanbul'umuzun marka değerine marka katacak bir projedir ve bu noktada her türlü ayrıntı, detay düşünülmektedir." dedi.

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