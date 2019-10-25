Euro
6.42
Dolar
5.77
BIST 100
100,261.70
Altın
1,504.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Doğal sit alanlarımızda, yaylalarımızda, koylarımızda, kıyılarımızda kaçak yapılaşmayla hiçbir şart altında müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." dedi.

Kadir Yıldız   | 25.10.2019
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz Fotoğraf: Abdulhamit Topal / AA

Kocaeli

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Doğal sit alanlarımızda, yaylalarımızda, koylarımızda, kıyılarımızda kaçak yapılaşmayla mücadele ediyoruz. Tıpkı Kapadokya'da, Ayder'de, Uzungöl'de, Salda'da ve Bodrum'da olduğu gibi kaçak yapılaşmaya hiçbir şart altında müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu çerçevede şu an bin 110 olan imar denetçi sayımızı 2 kat artırdık. 2 bin 100 imar denetçimizle kaçak yapılaşma ve imara, plana, ruhsata aykırı yapılaşmaları tespit ederek kararlı bir şekilde bu yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz." dedi.

Millet Bahçeleri Projesi'ne ilişkin Kurum, şunları söyledi:

"Kişi başı yeşil alan miktarı bizim ülkemizde 8 metrekare. Gelişmiş ülkelere baktığınızda 15-20 metrekarelere geliyor. Biz bu projeyle birlikte 2023'e giden yolda şehirlerimizin yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak istiyoruz. Sadece illerimizde, il merkezlerimizde değil ilçe merkezlerine dahil millet bahçeleri yapıyor ve ülkemize yeni güzellikler kazandırıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa’nın Suriye'de iflas eden Türkiye politikası
Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü?
OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor
Körfez’in Barış Pınarı tepkisi acziyetini perdeliyor
Avrupa Birliği’nin Suriye ve terör açmazı

Benzer haberler

'Kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz'

'Kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz'

'Çocuklarımızın kanını yerde bırakmayacağız'

'Ülkemize yaşatılanlar Avrupa'da yaşansaydı haritaları değişirdi'

'Barış Pınarı Harekatı'nda da aynı cevabı vereceğiz'

'Barış Pınarı Harekatı'nda da aynı cevabı vereceğiz'
'Bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz'

'Bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz'